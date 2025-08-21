18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 18:00

В Черниговской области оккупанты атаковали села дронами: пострадали две женщины

21 августа 2025, 18:00
Фото: полиция Черниговской области
Сегодня, 21 августа, в Черниговской области зафиксирована атака российских беспилотников на населенные пункты Корюковского района

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В результате попаданий пострадали две женщины, 1959 и 1979 годов рождения, которые находились во своих дворах в момент обстрела.

Полицейские оперативно зафиксировали последствия атаки и документируют ущерб, нанесенный инфраструктуре и частным объектам. Кроме того, правоохранители собирают доказательства для расследования военных преступлений, совершенных оккупантами на территории области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления. Расследование проводится с целью установления полного круга обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксированы попадания вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
