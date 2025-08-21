Фото: полиция Черниговской области

Сегодня, 21 августа, в Черниговской области зафиксирована атака российских беспилотников на населенные пункты Корюковского района

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В результате попаданий пострадали две женщины, 1959 и 1979 годов рождения, которые находились во своих дворах в момент обстрела.

Полицейские оперативно зафиксировали последствия атаки и документируют ущерб, нанесенный инфраструктуре и частным объектам. Кроме того, правоохранители собирают доказательства для расследования военных преступлений, совершенных оккупантами на территории области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления. Расследование проводится с целью установления полного круга обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксированы попадания вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.