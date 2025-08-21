11:50  21 августа
21 августа 2025, 13:10

Обстрел Херсона: один погибший, пятеро раненых, в их числе полицейские

21 августа 2025, 13:10
Фото: Херсонская областная прокуратура
В Херсоне во время утреннего обстрела Днепровского района получили ранения пять человек, в том числе двое работников полиции, один человек погиб

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в четверг, 21 августа, утром войска РФ в течение часа обстреливали из артиллерии жилые кварталы города. В результате атаки погиб 61-летний мирный житель.

Также пострадали пять человек, среди которых двое сотрудников полиции. Они получили ранения разной степени тяжести. Данные о потерпевших уточняются.

Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для фиксации военных преступлений российских военных и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксировано попадание вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

Херсон война атака российская армия полиция Днепровский район
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
