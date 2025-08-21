Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсоне во время утреннего обстрела Днепровского района получили ранения пять человек, в том числе двое работников полиции, один человек погиб

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в четверг, 21 августа, утром войска РФ в течение часа обстреливали из артиллерии жилые кварталы города. В результате атаки погиб 61-летний мирный житель.

Также пострадали пять человек, среди которых двое сотрудников полиции. Они получили ранения разной степени тяжести. Данные о потерпевших уточняются.

Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для фиксации военных преступлений российских военных и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксировано попадание вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.