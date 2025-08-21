10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
01:40  21 августа
Певица Солоха родила сына
21 августа 2025, 09:27

Удар с воздуха: чем Россия атаковала Украину этой ночью

21 августа 2025, 09:27
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 21 августа (с 18.40 20 августа) армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Да, враг применил:

  • 574 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов;
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;
  • 19 крылатых ракет Х-101;
  • 14 ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 1 ракету неустановленного типа из оккупированного Крыма.

К отражению атаки были вовлечены все силы противовоздушной обороны: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы, а также системы беспилотной борьбы.

По состоянию на 09.00 21 августа Силам обороны удалось сбить или подавить 577 целей.

Зафиксировано попадание вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Мукачево на Закарпатье. Известно о 12 пострадавших.

Кроме того, попадания зафиксированы в нескольких районах Львова на нескольких локациях. Возникли пожары. К сожалению, в результате атаки погиб один человек.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
