Удар с воздуха: чем Россия атаковала Украину этой ночью

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 августа (с 18.40 20 августа) армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Да, враг применил:

574 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;

19 крылатых ракет Х-101;

14 ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

1 ракету неустановленного типа из оккупированного Крыма.

К отражению атаки были вовлечены все силы противовоздушной обороны: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы, а также системы беспилотной борьбы.

По состоянию на 09.00 21 августа Силам обороны удалось сбить или подавить 577 целей.

Зафиксировано попадание вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Мукачево на Закарпатье. Известно о 12 пострадавших.

Кроме того, попадания зафиксированы в нескольких районах Львова на нескольких локациях. Возникли пожары. К сожалению, в результате атаки погиб один человек.