Атака на Львов: количество пострадавших выросло

Фото: ОВА

Медики сообщили об еще одной пострадавшей в результате вражеской атаки на Львов ночью 21 августа

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

В больницу святого Пантелеймона госпитализировали 38-летнюю женщину. У нее диагностировали поверхностную рану грудной клетки, гематомы и ушиб легких.

Состояние пациентки оценивают как средней тяжести, сейчас она проходит обследование.

Напомним, попадания зафиксированы в нескольких районах Львова сразу на нескольких локациях. Возникли пожары.

Как и месяц назад, во Львове прилетело на улице Елены Степановны.