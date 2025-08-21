Обстріл Херсона: один загиблий, п'ятеро поранених, серед них поліцейські

Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні під час ранкового обстрілу Дніпровського району зазнали поранень п'ятеро людей, зокрема двоє працівників поліції, одна людина загинула

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що у четвер, 21 серпня, вранці війська РФ протягом години обстрілювали з артилерії житлові квартали міста. Внаслідок атаки загинув 61-річний мирний житель.

Також постраждали п'ятеро людей, серед яких двоє працівників поліції. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дані про потерпілих уточнюються.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для фіксації воєнних злочинів російських військових та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.