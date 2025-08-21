11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 13:10

Обстріл Херсона: один загиблий, п'ятеро поранених, серед них поліцейські

21 серпня 2025, 13:10
Читайте также на русском языке
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Херсоні під час ранкового обстрілу Дніпровського району зазнали поранень п'ятеро людей, зокрема двоє працівників поліції, одна людина загинула

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що у четвер, 21 серпня, вранці війська РФ протягом години обстрілювали з артилерії житлові квартали міста. Внаслідок атаки загинув 61-річний мирний житель.

Також постраждали п'ятеро людей, серед яких двоє працівників поліції. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дані про потерпілих уточнюються.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для фіксації воєнних злочинів російських військових та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон війна атака російська армія поліція Дніпровський район
Ранкова атака на Луцьк: постраждала 48-річна жінка
21 серпня 2025, 11:56
На Закарпатті російська ракета влучила по американській компанії з виготовлення електроніки, – Сибіга
21 серпня 2025, 09:45
Атака на Львів: кількість постраждалих зросла
21 серпня 2025, 09:04
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети
21 серпня 2025, 13:29
На Вінниччині двоє чоловіків хотіли подолати Дністер, щоб дістатися Молдови
21 серпня 2025, 13:20
На Житомирщині посадовець міськради вимагав 100 грн за кожен кубометр заготовленої деревини
21 серпня 2025, 13:13
На Київщині водій Tesla спровокував ДТП з мотоциклом: є постраждалий
21 серпня 2025, 12:56
В Україні майже у половини дітей фіксують ознаки ПТСР, - Олена Зеленська
21 серпня 2025, 12:48
Зеленський спростував ймовірність окупації всього Донбасу до кінця року
21 серпня 2025, 12:46
До Дня Незалежності Нацбанк випустить оновлену банкноту 20 грн із написом: "Слава Україні!"
21 серпня 2025, 12:30
Це не війна на знищення: чому Україна вистоїть
21 серпня 2025, 12:22
Директора школи на Житомирщині та спільників підозрюють у розтраті 1,3 млн грн
21 серпня 2025, 12:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »