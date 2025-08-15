17:35  15 серпня
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах
16:30  15 серпня
Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
15:19  15 серпня
У Слов'янську внаслідок російської атаки постраждав рятувальник
15 серпня 2025, 18:29

До 10 років ув’язнення засудили колаборантів, які проводили фейковий референдум на Херсонщині

15 серпня 2025, 18:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
За матеріалами СБУ тюремні вироки отримали ще 9 колаборантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще дев’ять колаборантів, які організовували псевдореферендум рф під час окупації Херсона", - йдеться у повідомленні.

Під час фейкового плебісциту вони обходили місцевих жителів і агітували їх підтримати "приєднання" Херсонщини до складу рф. Колаборанти роздавали людям "бюлетені", в яких закликали віддавати "голоси" на користь країни-агресора.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини ворожих поплічників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали вісьмох з них у лютому 2024 року на території звільненого регіону.

Суд визнав винними всіх дев’ятьох учасників окупаційного "виборчкому" за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Нагадаємо, СБУ викрила в різних регіонах російських агентів, які готували теракти на території України. Основними цілями диверсантів були енергооб'єкти на залізниці.

