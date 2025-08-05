Фото: СБУ

В разных областях правоохранители разоблачили российских агентов. Основными целями россиян были энергообъекты на украинской железной дороге

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили в разных регионах шести российских агентов, которые по заказу РФ совершали поджоги. Основными целями россиян были частные дома украинских защитников и их семей, а также энергообъекты Укрзализныци. Вербовали агентов они через мессенджеры.

В Киевской области задержаны трое местных жителей в возрасте от 18 до 21 года, которые по заказу ФСБ готовились поджечь квартиру ветерана ВСУ в Василькове.

В Днепропетровской области россияне завербовали монтажника из филиала Укрзализныци в Каменском районе. Сначала он поджигал железнодорожное энергооборудование вдоль местных путей. Впоследствии он получил задание "пустить под откос" грузовой эшелон военных. Однако эти планы стражи порядка сорвали и задержали агента.

В Винницкой области задержан 18-летний житель города Гайсин. Он поджег релейный шкаф возле железнодорожной линии райцентра.

На Закарпатье задержан 52-летний безработный, пытавшийся по заказу россиян уничтожить два релейных шкафа сигнальных установок на железнодорожном сообщении пограничного региона.

Все злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала российскую агентку, готовившую теракт в центре Днепра. Женщина спрятала взрывчатку в "тайнике", и надеялась бежать в Одессу, но правоохранители ее разоблачили и предотвратили теракт.