На Херсонщине из-за обстрела ранен 16-летний парень

фото: Херсонская МВА

Российские войска утром 14 августа обстреляли поселок Молодежное Херсонской общины. В результате атаки ранения получил 16-летний подросток, повреждено более двух десятков жилых домов

Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.

"Около 5:30 российские оккупационные войска обстреляли поселок Молодежный. Минно-взрывную травму, острую реакцию на стресс, осколочные ранения руки и ног получил 16-летний парень", – говорится в сообщении.

Подростка госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По словам начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, парень пострадал в результате прямого попадания снаряда в дом. Обстрел был произведен из артиллерии.

Кроме того, к медикам за помощью обратилась 85-летняя местная жительница. Предварительно у женщины контузия и минно-взрывная травма.

Разрушено более 20 частных домов мирных жителей.

Напомним, в течение 13 августа оккупанты атаковали 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате длительных обстрелов и атак беспилотниками от российских войск погибли 4 мирных жителя, еще 6 получили ранения.