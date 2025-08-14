07:35  14 серпня
14 серпня 2025, 11:59

На Херсонщині через обстріл поранено 16-річного хлопця

14 серпня 2025, 11:59
фото: Херсонська МВА
Російські війська вранці 14 серпня обстріляли селище Молодіжне Херсонської громади. Внаслідок атаки поранення дістав 16-річний підліток, пошкоджено понад два десятки житлових будинків

Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.

"Близько 5:30 російські окупаційні війська обстріляли селище Молодіжне. Мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес, осколкові поранення руки та ніг дістав 16-річний хлопець", – йдеться у повідомленні.

Підлітка госпіталізували до медичного закладу. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, хлопець постраждав унаслідок прямого влучання снаряда в будинок. Обстріл був здійснений із артилерії.

Окрім того, до медиків по допомогу звернулась 85-річна місцева жителька. Попередньо в жінки контузія та мінно-вибухова травма.

Руйнувань зазнали більше ніж 20 приватних осель мирних мешканців.

Нагадаємо, протягом 13 серпня окупанти атакували 40 населених пунктах Херсонщини. Внаслідок тривалих обстрілів і атак безпілотниками від російських військ загинули 4 мирні мешканці, ще 6 отримали поранення.

війна обстріли Херсонська область артилерія руйнування підліток цивільні приватні будинки
