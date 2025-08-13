Россияне обстреляли Чернобаевку: из-под завалов дома достали тело женщины

Скриншот с видео

Сегодня утром российские войска открыли артиллерийский огонь по Чернобаевке Херсонской области. В результате обстрела полностью уничтожен один из жилых домов

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей женщины 1964 года рождения.

Кроме этого, повреждены несколько соседних домов — разрушены крыши, повреждены фасады, выбиты окна.

На месте работают экстренные службы.

По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиационными ударами находились 40 населенных пунктов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 — получили ранения.

Напомним, в ночь на 13 августа россияне атаковали Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, а также двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.