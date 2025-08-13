Ночная атака: силы ПВО сбили два "Искандера" и 32 дрона россиян
В ночь на 13 августа россияне атаковали Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, а также двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.
Ударными БПЛА враг атаковал Донетчину, Сумщину и Черниговщину, ракетами – Полтавщину.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили/подавили 34 цели: две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях, сообщили в ВС ВСУ.
Напомним, ночью 13 августа россияне продолжали терроризировать Никопольщину в Днепропетровской области. Оккупанты запускали FPV-дроны, обстреливали из артиллерии.