09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 09:29

Росіяни обстріляли Чорнобаївку: з-під завалів будинку дістали тіло жінки

13 серпня 2025, 09:29
Скриншот із відео
Сьогодні зранку російські війська відкрили артилерійський вогонь по Чорнобаївці на Херсонщині. Внаслідок обстрілу повністю знищено один із житлових будинків

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки 1964 року народження.

Окрім цього, пошкоджено кілька сусідніх осель — зруйновані дахи, пошкоджені фасади, вибито вікна.

На місці працюють екстрені служби.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували 40 населених пунктів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня росіяни атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

13 серпня 2025
07 серпня 2025
