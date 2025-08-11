Жители Корабела покидают Херсон: более 1500 уже эвакуированы

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел. По состоянию на 11 августа из опасной зоны вывезено еще 29 человек. Среди них двое маломобильных граждан, которым во время эвакуации оказали необходимую помощь

Об этом сообщает Херсонская ГBA, передает RegioNews.

Отмечается, что эвакуированные получают поддержку с расселением, помощь в оформлении статуса внутренне перемещенных лиц и надлежащих государственных выплат.

При необходимости для них организуют бесплатный переезд в другие области Украины.

Всего из микрорайона уже эвакуировали 1565 человек, из них — 56 детей и 152 маломобильных граждан.

Напомним, 2 августа россияне ударили управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне. Войска РФ сбросила на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост. Впоследствии войска РФ нанесли повторный авиаудар по мосту.

Жителей Корабельного района города призвали эвакуироваться в другие районы из-за усложнения логистики в результате повреждения моста. Было известно, что из Острова вывезли 1411 человек.

Ранее начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько сообщал, что бывают случаи, когда эвакуированные жители возвращаются на территорию микрорайона. По его мнению, это недопустимо, потому что своими действиями они подвергаются себе опасности.