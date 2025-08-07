Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали более 1000 человек

иллюстративное фото: из открытых источников

Из херсонского микрорайона Корабел по состоянию на вечер 7 августа эвакуировали 1226 человек, в том числе 56 детей и 129 маломобильных

Как передает RegioNews, об этом начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько сообщил в телеграмме.

Начальник МВА отметил, что бывают случаи, когда эвакуированные жители возвращаются на территорию микрорайона.

"Это недопустимо! Своими действиями вы подвергаете себя опасности. Призываю не совершать необдуманных поступков и обезопасить себя и своих родных", - подчеркнул Шанько.

Напомним, на днях в Херсоне российский дрон ранил 23-летнюю женщину. Она получила взрывную травму. Женщина была доставлена в больницу, где медики провели обследование и оказали необходимую помощь.