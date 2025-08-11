Жителі Корабела залишають Херсон: понад 1500 уже евакуйовані

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Херсоні триває евакуація жителів мікрорайону Корабел. Станом на 11 серпня з небезпечної зони вивезено ще 29 людей. Серед них — двоє маломобільних громадян, яким під час евакуації надали необхідну допомогу

Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews.

Зазначається, що евакуйовані отримують підтримку з розселенням, допомогу в оформленні статусу внутрішньо переміщених осіб та належних державних виплат.

За потреби для них організовують безкоштовний переїзд до інших областей України.

Загалом із мікрорайону вже евакуювали 1565 осіб, з них — 56 дітей та 152 маломобільні громадяни.

Нагадаємо, 2 серпня росіяни вдарили керованоми авіабомбами по мосту в Херсоні. Війська РФ скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст. Згодом війська РФ нанесли повторний авіаудар по мосту.

Мешканців Корабельного району міста закликали евакуюватися до інших районів через ускладнення логістики внаслідок пошкодження мосту. Було відомо, що з Острова вивезли 1411 людей.

Раніше начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомляв, що бувають випадки, коли евакуйовані жителі повертаються на територію мікрорайону. На його думку, це неприпустимо, тому що своїми діями вони наражаються себе на небезпеку.