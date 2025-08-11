07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
07:14  11 серпня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули п’ятеро людей
07:49  11 серпня
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
11 серпня 2025, 09:39

Жителі Корабела залишають Херсон: понад 1500 уже евакуйовані

11 серпня 2025, 09:39
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Херсоні триває евакуація жителів мікрорайону Корабел. Станом на 11 серпня з небезпечної зони вивезено ще 29 людей. Серед них — двоє маломобільних громадян, яким під час евакуації надали необхідну допомогу

Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews.

Зазначається, що евакуйовані отримують підтримку з розселенням, допомогу в оформленні статусу внутрішньо переміщених осіб та належних державних виплат.

За потреби для них організовують безкоштовний переїзд до інших областей України.

Загалом із мікрорайону вже евакуювали 1565 осіб, з них — 56 дітей та 152 маломобільні громадяни.

Нагадаємо, 2 серпня росіяни вдарили керованоми авіабомбами по мосту в Херсоні. Війська РФ скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст. Згодом війська РФ нанесли повторний авіаудар по мосту.

Мешканців Корабельного району міста закликали евакуюватися до інших районів через ускладнення логістики внаслідок пошкодження мосту. Було відомо, що з Острова вивезли 1411 людей.

Раніше начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомляв, що бувають випадки, коли евакуйовані жителі повертаються на територію мікрорайону. На його думку, це неприпустимо, тому що своїми діями вони наражаються себе на небезпеку.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Всі публікації »
