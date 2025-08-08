Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали около 1,5 тыс. человек
На 8 августа из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали 1411 человек
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Telegram, передает RegioNews.
"За сегодняшний день из микрорайона Корабел было эвакуировано 185 человек. Из них – 12 маломобильных граждан", – говорится в сообщении.
Всего за семь дней из Острова было вывезено 1411 человек, из которых – 56 детей и 141 маломобильных.
Ранее начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько сообщал, что бывают случаи, когда эвакуированные жители возвращаются на территорию микрорайона. По его мнению, это недопустимо, потому что своими действиями они подвергаются себе опасности.
