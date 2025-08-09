Повторний удар дрона по автобусу в передмісті Херсона: травмовані троє поліцейських

Фото: Національна поліція

Троє працівників поліції отримали контузії внаслідок повторного удару російського дрона по автобусу в передмісті Херсона

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.

За словами начальника Херсонського обласного главку поліції Романа Козьякова, на під’їзді до селища Інженерне у транспортний засіб влучив ворожий безпілотник.

На місці загинули двоє цивільних, ще 16 отримали поранення різного ступеню тяжкості, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Усіх поранених і неушкоджених пасажирів поліцейські одразу доправили до укриття, після чого евакуаційні автомобілі поліції, карети "швидкої" та небайдужі водії перевезли їх до Херсона.

Під час спроби поліцейських дістати з автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона. У результаті троє працівників поліції зазнали контузій.

Тривають необхідні слідчі дії щодо документування чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, вранці 9 серпня російські війська завдали удару з безпілотника по цивільному автобусу, що рухався у передмісті Херсона. Було відомо про двох загиблих та десятьох поранених.