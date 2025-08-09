Россия атаковала Днепр ракетами, Никопольщину — артиллерией: что известно

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Утром 9 августа враг нанес ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадали три человека — 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, всех доставили в больницу, их состояние средней тяжести.

В результате обстрела зафиксировано разрушение на территории одного из предприятий. Повреждены автомобили и неиспользуемое здание.

Также вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать.

Кроме того, агрессор продолжил атаки на Никопольский район, применяя артиллерию и ударные дроны. Под удар попали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская общины.

К сожалению, есть погибший человек. Еще одна получила ранение.

Частично разрушен частный дом, еще шесть – повреждены. Также уничтожены две хозяйственные постройки и повреждена линия электропередач.

По уточненной информации, из-за попадания FPV-дроном по Мировской общине вчера вечером вспыхнула хозяйственная постройка. Пламя спасатели потушили. Повреждено авто.

Продолжались удары и по Синельниковщине. Там страдала Межевская община. По ней противник попал беспилотниками. Загорелись частный и многоквартирный дома. Огонь погасили.

Напомним, в течение 8 августа РФ около 40 раз атаковала Днепропетровщину. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины.