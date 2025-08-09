09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
02:00  09 августа
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
23:55  08 августа
В Харьковской области могут изменить комендантский час
09 августа 2025, 08:52

Россия атаковала Днепр ракетами, Никопольщину — артиллерией: что известно

09 августа 2025, 08:52
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Утром 9 августа враг нанес ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадали три человека — 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, всех доставили в больницу, их состояние средней тяжести.

В результате обстрела зафиксировано разрушение на территории одного из предприятий. Повреждены автомобили и неиспользуемое здание.

Также вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать.

Кроме того, агрессор продолжил атаки на Никопольский район, применяя артиллерию и ударные дроны. Под удар попали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская общины.

К сожалению, есть погибший человек. Еще одна получила ранение.

Частично разрушен частный дом, еще шесть – повреждены. Также уничтожены две хозяйственные постройки и повреждена линия электропередач.

По уточненной информации, из-за попадания FPV-дроном по Мировской общине вчера вечером вспыхнула хозяйственная постройка. Пламя спасатели потушили. Повреждено авто.

Продолжались удары и по Синельниковщине. Там страдала Межевская община. По ней противник попал беспилотниками. Загорелись частный и многоквартирный дома. Огонь погасили.

Напомним, в течение 8 августа РФ около 40 раз атаковала Днепропетровщину. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
