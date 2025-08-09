09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
02:00  09 августа
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
23:55  08 августа
В Харьковской области могут изменить комендантский час
09 августа 2025, 13:00

Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами: зафиксировано более 30 попаданий

09 августа 2025, 13:00
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 9 августа, начиная с 22:30, российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Противник применил 47 ударных БпЛА Shahed и дроны-имитаторы разных типов и 2 крылатые ракеты "Искандер-К"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена крылатая ракета Искандер-К, 16 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами – город Днепр.

Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

Напомним, утром 9 августа враг нанес ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадали три человека — 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Кроме того, агрессор продолжил атаки на Никопольский район, применяя артиллерию и ударные дроны.

08 августа 2025
