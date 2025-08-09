Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами: зафиксировано более 30 попаданий

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 августа, начиная с 22:30, российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Противник применил 47 ударных БпЛА Shahed и дроны-имитаторы разных типов и 2 крылатые ракеты "Искандер-К"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена крылатая ракета Искандер-К, 16 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами – город Днепр.

Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

Напомним, утром 9 августа враг нанес ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадали три человека — 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Кроме того, агрессор продолжил атаки на Никопольский район, применяя артиллерию и ударные дроны.