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12 апреля 2025, 09:18

Ночная атака БПЛА на Киев: пожары в двух районах, есть пострадавшие

12 апреля 2025, 09:18
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фото: ГСЧС Киева
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Россияне в субботу, 12 апреля, атаковали столицу Украины. Ликвидация последствий вражеского обстрела Киева продолжается до сих пор

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что спасатели ликвидируют последствия Святошинского района города.

Так, по одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22. За другим адресом – пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки в Святошинском районе столицы пострадали три человека. Одного госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте.

Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиационных бомб, тысячи ракет разных типов и 22 400 ударных беспилотников типа Shahed.

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