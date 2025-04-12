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12 апреля 2025, 11:56

Донетчина под огнем: есть погибшие и раненые среди гражданских

12 апреля 2025, 11:56
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фото: Донецкая ОВА
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За последние сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, в Покровске один человек погиб, еще один получил ранения, разрушены два дома. В Гришином также получил ранения один человек, а в Родинском пострадал дом и парикмахерская.

В Заречном, входящем в состав Лиманской общины, ранен человек. В Славянске получили повреждения промышленное помещение.

В Заре Ильиновской общины было повреждено 14 объектов. В Константиновке также пострадал человек, повреждены два административных здания, два нежилых помещения и два склада.

В Северске разрушены 10 домов.

Филашкин добавил, что с линии фронта эвакуированы 135 человек, в том числе 25 детей.

Напомним, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, остаются 284 тысячи гражданских, среди них почти 22 тысячи детей.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей.

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