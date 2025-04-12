Донетчина под огнем: есть погибшие и раненые среди гражданских

фото: Донецкая ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, в Покровске один человек погиб, еще один получил ранения, разрушены два дома. В Гришином также получил ранения один человек, а в Родинском пострадал дом и парикмахерская.

В Заречном, входящем в состав Лиманской общины, ранен человек. В Славянске получили повреждения промышленное помещение.

В Заре Ильиновской общины было повреждено 14 объектов. В Константиновке также пострадал человек, повреждены два административных здания, два нежилых помещения и два склада.

В Северске разрушены 10 домов.

Филашкин добавил, что с линии фронта эвакуированы 135 человек, в том числе 25 детей.

Напомним, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, остаются 284 тысячи гражданских, среди них почти 22 тысячи детей.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей.