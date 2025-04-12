Донетчина под огнем: есть погибшие и раненые среди гражданских
За последние сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, в Покровске один человек погиб, еще один получил ранения, разрушены два дома. В Гришином также получил ранения один человек, а в Родинском пострадал дом и парикмахерская.
В Заречном, входящем в состав Лиманской общины, ранен человек. В Славянске получили повреждения промышленное помещение.
В Заре Ильиновской общины было повреждено 14 объектов. В Константиновке также пострадал человек, повреждены два административных здания, два нежилых помещения и два склада.
В Северске разрушены 10 домов.
Филашкин добавил, что с линии фронта эвакуированы 135 человек, в том числе 25 детей.
Напомним, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, остаются 284 тысячи гражданских, среди них почти 22 тысячи детей.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей.