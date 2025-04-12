Россия запустила по Украине 88 ударных БПЛА: сколько сбила ПВО
В ночь на субботу российские захватчики выпустили по Украине 88 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Большинство целей перехватило ПВО
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
Еще 24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.
Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиационных бомб, тысячи ракет разных типов и 22 400 ударных беспилотников типа Shahed.