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12 апреля 2025, 10:42

Россия запустила по Украине 88 ударных БПЛА: сколько сбила ПВО

12 апреля 2025, 10:42
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на субботу российские захватчики выпустили по Украине 88 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Большинство целей перехватило ПВО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.

Еще 24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиационных бомб, тысячи ракет разных типов и 22 400 ударных беспилотников типа Shahed.

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