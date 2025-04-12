Вражеские дроны атаковали Днепропетровщину: повреждено жилье, вспыхнул пожар
Силы ПВО вечером и ночью сбили в небе над Днепропетровщиной 17 вражеских беспилотников
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.
По его словам, из-за атаки БпЛА в Днепре поврежден частный дом.
Пожар, возникший в доме в Павлоградском районе, спасатели потушили. Повреждено также фермерское хозяйство.
Кроме того, FPV-дронами агрессор ударил по Никопольщине – райцентру и Марганецкому обществу. Беспилотником также атаковал Синельниковщину. Задело линию электропередач.
Отмечается, что всюду обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, этой ночью россияне также атаковали столицу Украины. Возникли пожары в Святошинском районе Киева, пострадали три человека.
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