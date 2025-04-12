Вражеские дроны атаковали Днепропетровщину: повреждено жилье, вспыхнул пожар

фото: Днепропетровская ОВА

Силы ПВО вечером и ночью сбили в небе над Днепропетровщиной 17 вражеских беспилотников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.

По его словам, из-за атаки БпЛА в Днепре поврежден частный дом.

Пожар, возникший в доме в Павлоградском районе, спасатели потушили. Повреждено также фермерское хозяйство.

Кроме того, FPV-дронами агрессор ударил по Никопольщине – райцентру и Марганецкому обществу. Беспилотником также атаковал Синельниковщину. Задело линию электропередач.

Отмечается, что всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, этой ночью россияне также атаковали столицу Украины. Возникли пожары в Святошинском районе Киева, пострадали три человека.