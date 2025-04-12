Четыре мирных жителя ранены на Харьковщине: следователи фиксируют последствия вражеских атак
Россияне применили против мирного населения управляемые авиабомбы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БпЛА
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Под обстрелами находились Харьков, Чугуевский, Богодуховский, Изюмский, Харьковский и Купянский районы.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, магазин, здание лицея, гражданского предприятия, гаражи и автомобили.
Утром 12 апреля в Харькове произошло попадание БпЛА в землю и на территорию гражданского предприятия. Пострадал мужчина, отказавшийся от госпитализации.
Управляемыми авиабомбами россияне попали по поселку Слатино. Повреждены частные дома. Под завалами находился 69-летний гражданский мужчина. Он деблокирован. Пострадавшему оказана необходимая помощь. Также пострадали еще двое мужчин 82 и 40 лет. Их доставили в больницу.
Как известно, в Харьковской области продолжается эвакуация из населенных пунктов. 11 апреля полицейские увезли из Купянского района 5 граждан.
Напомним, в ночь на 12 апреля Россия запустила по Украине 88 ударных БПЛА. В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина , Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.