Оккупанты ударили артиллерией по Херсонщине: пострадали двое мужчин
В результате вражеского обстрела Степановки в Херсонской области пострадали двое мужчин
Об этом сообщили в Херсонской ОВО, передает RegioNews.
"Около 9:00 армия РФ покрыла огнем Степановку. В результате артиллерийского удара пострадал 38-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение спины", – говорится в сообщении.
Кроме того, медпомощь понадобилась еще одному мужчине. У 35-летнего пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение голени.
Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Напомним, в ночь на субботу российские захватчики выпустили по Украине 88 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы.
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.