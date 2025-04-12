Оккупанты ударили артиллерией по Херсонщине: пострадали двое мужчин

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В результате вражеского обстрела Степановки в Херсонской области пострадали двое мужчин

Об этом сообщили в Херсонской ОВО, передает RegioNews.

"Около 9:00 армия РФ покрыла огнем Степановку. В результате артиллерийского удара пострадал 38-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение спины", – говорится в сообщении.

Кроме того, медпомощь понадобилась еще одному мужчине. У 35-летнего пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение голени.

Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Напомним, в ночь на субботу российские захватчики выпустили по Украине 88 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.