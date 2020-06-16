Зеленский распорядился усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19

Украина планирует приобрести вакцину, как только она появится

Украина планирует приобрести вакцину, как только она появится

Фото: flickr

Президент Владимир Зеленский поручил внимательно следить за разработками будущей вакцины от коронавируса и усилить международные переговоры по ее приобретению, если она будет создана.

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