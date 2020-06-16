Зеленский распорядился усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19
Президент Владимир Зеленский поручил внимательно следить за разработками будущей вакцины от коронавируса и усилить международные переговоры по ее приобретению, если она будет создана.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Данное распоряжение Зеленский озвучил во время селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19 с участием премьер-министра.
По словам Зеленского, Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена.
У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - сказал он.
Напомним, 31 мая Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет разрабатывать вакцину от COVID-19.