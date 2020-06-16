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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 15:57 3

Зеленский распорядился усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19

16 июня 2020, 15:57 3
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Украина планирует приобрести вакцину, как только она появится
Украина планирует приобрести вакцину, как только она появится
Фото: flickr
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Президент Владимир Зеленский поручил внимательно следить за разработками будущей вакцины от коронавируса и усилить международные переговоры по ее приобретению, если она будет создана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Данное распоряжение Зеленский озвучил во время селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19 с участием премьер-министра.

По словам Зеленского, Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена.

У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - сказал он.

Напомним, 31 мая Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет разрабатывать вакцину от COVID-19.

Владимир Зеленский вакцина коронавирус Офис президента
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