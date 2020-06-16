09:49  16 июня
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 666 новых случаев
13:51  16 июня
В Украине пока не планируют открывать детские оздоровительные лагеря
17:32  16 июня
Президент не поедет в суд по делу о нарушении карантина в Хмельницком
UA | RU
UA | RU
16 июня 2020, 14:21 8

На Волыни протестуют против политики председателя ОГА Юрия Погуляйка

16 июня 2020, 14:21 8
Читайте також українською мовою
Пикетчики требуют выразить недоверие руководителю области
Пикетчики требуют выразить недоверие руководителю области
Читайте також
українською мовою

Под стенами Волынского облсовета собрались участники боевых действий и местные активисты. Они выражают недовольство политикой главы администрации Юрия Погуляйка.

Об этом сообщает ВолыньUA", пишет Regionews.

Пикетчики озвучивают идею о выражении недоверия председателю Волынской ОГА.

Атмосфера под стенами Волынского облсовета относительно спокойная. В фойе и на улице дежурит полиция. Зайти внутрь участникам акции не удалось, поэтому они стали требовать, чтобы к ним спустился сам председатель ОГА.

Однако глава Волыни к пикетчикам не вышел. Зато спустился его заместитель Анатолий Костик. Чиновник сообщил, что Юрий Погуляйко имеет дела, но мог бы принять небольшую делегацию протестующих и выделить для этого незначительный промежуток времени. Такая информация вызвала возмущение у общественности, поскольку они хотели бы пообщаться с Юрием Погуляйком лично и без различных ограничений.

Как известно, это уже вторая подобная акция протеста. Первая состоялась три недели назад, однако реакции от властей митингующие так и не дождались.

Основная причина недовольства волынских активистов - методы работы и кадровые решения Погуляйка. Волыняне хотят, чтобы областью руководил местный чиновник, а не приезжий с Донецка со своей командой.

Напомним, на днях в Волынской ОГА уволили директора департамента социальной защиты Константина Нестеренко, который приехал на работу с Луганщины. Против него возбуждено уголовное дело за шантаж и вымогательство взяток.

Волынь Погуляйко Юрий протесты Волынская область ОГА глава активисты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В "Слуге народа" рассказали, кто возглавит Львовскую областную организацию партии
16 июня 2020, 12:44
Дело Стерненко: активиста отправили под домашний арест
16 июня 2020, 09:31
Дело Стерненко: всех задержанных на акции возле Шевченковского райсуда Киева отпустили
15 июня 2020, 21:07
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Все публикации »
Елена Монова
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »