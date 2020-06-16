На Волыни протестуют против политики председателя ОГА Юрия Погуляйка

Пикетчики требуют выразить недоверие руководителю области

Пикетчики требуют выразить недоверие руководителю области

Об этом сообщает ВолыньUA", пишет Regionews.

Пикетчики озвучивают идею о выражении недоверия председателю Волынской ОГА.

Атмосфера под стенами Волынского облсовета относительно спокойная. В фойе и на улице дежурит полиция. Зайти внутрь участникам акции не удалось, поэтому они стали требовать, чтобы к ним спустился сам председатель ОГА.

Однако глава Волыни к пикетчикам не вышел. Зато спустился его заместитель Анатолий Костик. Чиновник сообщил, что Юрий Погуляйко имеет дела, но мог бы принять небольшую делегацию протестующих и выделить для этого незначительный промежуток времени. Такая информация вызвала возмущение у общественности, поскольку они хотели бы пообщаться с Юрием Погуляйком лично и без различных ограничений.

Как известно, это уже вторая подобная акция протеста. Первая состоялась три недели назад, однако реакции от властей митингующие так и не дождались.

Основная причина недовольства волынских активистов - методы работы и кадровые решения Погуляйка. Волыняне хотят, чтобы областью руководил местный чиновник, а не приезжий с Донецка со своей командой.

Напомним, на днях в Волынской ОГА уволили директора департамента социальной защиты Константина Нестеренко, который приехал на работу с Луганщины. Против него возбуждено уголовное дело за шантаж и вымогательство взяток.