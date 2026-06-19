01:55  19 июня
Певица Наталья Валевская призналась, сколько на чем зарабатывает во время войны
01:35  19 июня
Улицу по соседству с домом Натальи Могилевской уничтожила российская ракета
23:15  18 июня
В плену ВСУ оказался внук советского лидера Брежнева
UA | RU
UA | RU
19 июня 2026, 07:06

Россия ударила КАБами по Харькову: среди пострадавших трое детей, более 40 домов повреждены

19 июня 2026, 07:06
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российские войска ночью 19 июня нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки пострадали мирные жители и повреждены десятки частных домов

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По словам Терехова, вражеский удар пришелся по Холодногорскому району города. Первоначально сообщалось о повреждении около 15 частных жилых домов и складского помещения. В дальнейшем количество поврежденных домов возросло до более чем 40.

По состоянию на последнюю информацию, в результате атаки пострадали шесть человек. В то же время Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших, среди которых трое детей. Две 11-летние девочки и 14-летний парень подверглись острой реакции на стресс.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и продолжают обследование территории.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, в Сумской области 18 июня в результате российского ракетного удара по Дубовязовской общине погибла пожилая женщина. 78-летняя женщина в момент атаки была в огороде. По предварительной информации, враг применил ракету с кассетным боеприпасом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьков дети атака разрушения российская армия частные дома
Враг нанес по Днепропетровщине более 20 ударов, есть погибшие и десятки раненых
18 июня 2026, 19:45
За сутки в Херсонской области в результате атак вражеских дронов один человек погиб, один получил ранения
18 июня 2026, 19:30
Российский удар КАБ по окраинам Сум: погиб 64-летний рыбак
18 июня 2026, 14:16
Все новости »
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы всё чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
В Хмельницком правоохранитель насмерть сбил 54-летнего пешехода
19 июня 2026, 08:20
В Запорожье вражеский беспилотник атаковал АЗС: двое раненых
19 июня 2026, 07:57
Независимость и свобода: иранский соблазн
19 июня 2026, 07:53
На Днепропетровщине из-за ночных обстрелов повреждены спортшкола, предприятие и дома
19 июня 2026, 07:48
950 ударов по Запорожской области за сутки: четверо раненых
19 июня 2026, 07:37
Вражеские атаки на Сумщину: два человека погибли, есть пострадавшие
19 июня 2026, 07:36
Потери армии РФ по состоянию на 19 июня: Генштаб обновил данные
19 июня 2026, 07:23
В Сумах дрон "Молния" попал в многоэтажку: повреждена крыша
19 июня 2026, 07:17
Певица Наталья Валевская призналась, сколько на чем зарабатывает во время войны
19 июня 2026, 01:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы всё чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »