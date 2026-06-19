Россия ударила КАБами по Харькову: среди пострадавших трое детей, более 40 домов повреждены

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Российские войска ночью 19 июня нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки пострадали мирные жители и повреждены десятки частных домов

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По словам Терехова, вражеский удар пришелся по Холодногорскому району города. Первоначально сообщалось о повреждении около 15 частных жилых домов и складского помещения. В дальнейшем количество поврежденных домов возросло до более чем 40.

По состоянию на последнюю информацию, в результате атаки пострадали шесть человек. В то же время Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших, среди которых трое детей. Две 11-летние девочки и 14-летний парень подверглись острой реакции на стресс.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и продолжают обследование территории.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, в Сумской области 18 июня в результате российского ракетного удара по Дубовязовской общине погибла пожилая женщина. 78-летняя женщина в момент атаки была в огороде. По предварительной информации, враг применил ракету с кассетным боеприпасом.