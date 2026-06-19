Росія вдарила КАБами по Харкову: серед постраждалих троє дітей, понад 40 будинків пошкоджено

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Російські війська вночі 19 червня завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі та пошкоджено десятки приватних будинків

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За словами Терехова, ворожий удар припав по Холодногірському району міста. Спочатку повідомлялося про пошкодження близько 15 приватних житлових будинків і складського приміщення. Надалі кількість пошкоджених осель зросла до понад 40.

Станом на останню інформацію, унаслідок атаки постраждали шість людей. Водночас Олег Синєгубов повідомив про п'ятьох постраждалих, серед яких троє дітей. Дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та продовжують обстеження території.

Інформація щодо кількості постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, в Сумській області 18 червня внаслідок російського ракетного удару по Дубов’язівській громаді загинула літня жінка. 78-річна жінка в момент атаки була на городі. За попередньою інформацією, ворог застосував ракету з касетним боєприпасом.