Удар кассетной ракетой: россияне убили 78-летнюю женщину во время работы на огороде
В Сумской области 18 июня в результате российского ракетного удара по Дубовязовской общине погибла пожилая женщина
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .
Россияне направили удар по гражданской инфраструктуре – домохозяйству.
В результате тяжелого ранения погибла местная жительница. 78-летняя женщина в момент российского удара была в огороде.
По предварительной информации, враг применил ракету с кассетным боеприпасом.
Напомним, что на окраине Сумской общины после удара российских авиабомб 18 июня загорелись складские помещения, где хранились остатки серосодержащих веществ.
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