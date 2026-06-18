Российский удар КАБ по окраинам Сум: погиб 64-летний рыбак
В Сумах утром 18 июня в результате российского удара управляемыми авиабомбами погиб 64-летний мужчина
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, около 4 часов утра российские войска нанесли удар двумя КАБами по окраине города.
После атаки родные пропавшего мужчины обратились в полицию, сообщив, что он пошел к реке и не вернулся.
В ходе поисковых мероприятий правоохранители обнаружили погибшего.
В ОВА выразили соболезнования семье и призвали жителей Сумщины соблюдать правила безопасности, в частности, не находиться на открытой местности во время воздушных тревог.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Погибли три человека, среди 12 раненых – 11-летний ребенок.