Российский удар КАБ по окраинам Сум: погиб 64-летний рыбак

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В Сумах утром 18 июня в результате российского удара управляемыми авиабомбами погиб 64-летний мужчина

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, около 4 часов утра российские войска нанесли удар двумя КАБами по окраине города.

После атаки родные пропавшего мужчины обратились в полицию, сообщив, что он пошел к реке и не вернулся.

В ходе поисковых мероприятий правоохранители обнаружили погибшего.

В ОВА выразили соболезнования семье и призвали жителей Сумщины соблюдать правила безопасности, в частности, не находиться на открытой местности во время воздушных тревог.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Погибли три человека, среди 12 раненых – 11-летний ребенок.