За сутки в Херсонской области в результате атак вражеских дронов один человек погиб, один получил ранения

Фото: полиция

На Херсонщине 18 июня в течение дня в результате обстрелов РФ погиб мужчина, также есть ранен, начато производство

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

"По данным следствия, в течение 18 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, минометным оружием, дронами разного типа", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 зафиксировали, что от последствий российской агрессии погиб один человек. Еще один человек получил ранение.

В частности, в Херсоне травмы, несовместимые с жизнью, получил 70-летний мужчина – оказался в зоне поражения российского снаряда, враг сбросившего с БПЛА.

Отмечается, что еще один мужчина получил травмы в поселке Белозерка в подобных обстоятельствах.

Кроме того, повреждения получили частные дома.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что три человека пострадали в результате подрыва на российской мини вблизи Херсона .