Враг нанес по Днепропетровщине более 20 ударов, есть погибшие и десятки раненых

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские окупанты в течение 18 июня более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области, два человека погибли, еще 17 получили ранения

Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Враг применил артиллерию, беспилотники и ракеты.

"Русские удары по Днепру оборвали одну жизнь. 12 человек пострадали, из них девять - в больнице в состоянии средней тяжести", - сообщил Ганжа.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Красногригорьевская, Покровская и Марганецкая общины. Повреждены автомобили и амбулатория.

Один человек погиб, пятеро пострадали. 56-летнюю женщину и 53-летнего мужчину госпитализировали. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В Зеленодольском обществе Криворожского района повреждены АЗС и кафе.

Напомним, что ночью 18 июня российские войска более 10 раз ударили по пяти районам Днепропетровской области, применив артиллерию, ударные беспилотники и авиабомбу.