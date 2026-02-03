00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 12:55

Вбив і розчленував: на Харківщині чоловік жорстоко розправився з братом-близнюком, і викинув голову на смітник

03 лютого 2026, 12:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

До правоохоронців у Чугуєві звернулась жінка. Вона кілька днів не бачила сусіда та хвилювалась. Згодом його знайшли мертвим

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що останнім 55-річного чоловіка бачив його 55-річний брат-близнюк. Під час огляду помешкання знайшли фрагменти тіла зниклого, що свідчили про насильницький характер смерті.

Як виявилось, між братами сталась сварка, яка переросла у бійку. Від отриманих травм потерпілий помер. Тоді його брат, щоб приховати злочин, розчленував тіло. Голову та кінцівки він виніс та викинув у смітник, а інші фрагменти тіла зберігав на балконі квартири, де їх згодом виявили правоохоронці.

"Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 КПК України. Слідчі Чугуївського РУП за процесуального керівництва місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше затримали чоловіка, який на Житомирщині вбив людину через те, що приревнував жінку. Він сховав тіло, а потім кілька років ховався від слідства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Харківська область поліція
На Харківщині застілля закінчилось кров'ю: чоловік напав на знайомого з ножем
02 лютого 2026, 19:20
У Полтаві поліція розслідує побиття 18-річного юнака в парку
02 лютого 2026, 12:42
На Харківщині трьох підлітків засудили до 12 років за жорстоке вбивство 62-річного чоловіка
30 січня 2026, 19:25
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Закарпатті чоловік із ножем накинувся на власного сина
03 лютого 2026, 13:35
На Київщині судитимуть підприємця за нелегальну АЗС
03 лютого 2026, 13:19
Розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині: командира в/ч викрили як організатора
03 лютого 2026, 12:45
На Волині судитимуть водія за ДТП, в якій загинула 17-річна дівчина
03 лютого 2026, 12:35
РФ цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози – Міненерго
03 лютого 2026, 12:21
Через сильні морози Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачів
03 лютого 2026, 11:57
Росіяни вночі атакували пожежну частину на Запоріжжі
03 лютого 2026, 11:48
На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
03 лютого 2026, 11:29
В Одесі з 4 лютого школи повертаються до очного навчання
03 лютого 2026, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »