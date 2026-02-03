Вбив і розчленував: на Харківщині чоловік жорстоко розправився з братом-близнюком, і викинув голову на смітник

Фото: Нацполіція

До правоохоронців у Чугуєві звернулась жінка. Вона кілька днів не бачила сусіда та хвилювалась. Згодом його знайшли мертвим

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що останнім 55-річного чоловіка бачив його 55-річний брат-близнюк. Під час огляду помешкання знайшли фрагменти тіла зниклого, що свідчили про насильницький характер смерті.

Як виявилось, між братами сталась сварка, яка переросла у бійку. Від отриманих травм потерпілий помер. Тоді його брат, щоб приховати злочин, розчленував тіло. Голову та кінцівки він виніс та викинув у смітник, а інші фрагменти тіла зберігав на балконі квартири, де їх згодом виявили правоохоронці.

"Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 КПК України. Слідчі Чугуївського РУП за процесуального керівництва місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - повідомили в поліції.

