В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
Экстренные отключения света в украинской столице отменены
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационный телеграмм-канал об отключении электроэнергии и воды в Киеве и области.
Как отмечается, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в городе.
Напомним, по состоянию на понедельник, 2 февраля, почти 200 домов в Киеве остаются без отопления. Большинство из них расположены на правом берегу столицы.
