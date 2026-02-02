В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационный телеграмм-канал об отключении электроэнергии и воды в Киеве и области.

Как отмечается, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в городе.

Напомним, по состоянию на понедельник, 2 февраля, почти 200 домов в Киеве остаются без отопления. Большинство из них расположены на правом берегу столицы.