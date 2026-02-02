В Киеве мужчина требовал деньги за "решение вопроса" с ТЦК

Фото: Нацполиция

В столице мужчина требовал деньги за "решение вопроса" по ТЦК в суде. Требовал он 37 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина прикрывался якобы связями с должностными лицами ТЦК. В частности, он обещал "клиенту" за 2 тысячи долларов снять его с розыска.

Другому "клиенту" он предлагал "решить" гражданский спор в суде в пользу истца. Свои услуги он оценил в 35 000 долларов. Эти деньги были якобы для влияния на работников одного из районных судов Киева. Правоохранители задержали его прямо во время получения денег.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.