20:57  02 февраля
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 18:35

Россияне ударили по рынку в Харькове: есть пострадавшие

02 февраля 2026, 18:35
Фото: прокуратура
Днем 2 февраля русская армия атаковала Харьков. Враг ударил беспилотником по рынку

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Удар произошел по территории одного из харьковских рынков. В прокуратуре впоследствии показали кадры с места вражеской атаки. На видео можно увидеть работу экстренных служб, которые ликвидируют последствия взрыва, убирают обломки и осматривают поврежденные объекты.

Известно, что в результате обстрела пострадали торговые павильоны. Взрывная волна разбила стекло и повредила конструкции. Также повреждена стеклянная остановка общественного транспорта, автомобили.

Отмечается, что двое мужчин получили ранения. Они получают медицинскую помощь.

Напомним, ранее россияне ударили по роддому в Запорожье. Среди пострадавших женщины были на осмотре.

