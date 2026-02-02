Россияне ударили по рынку в Харькове: есть пострадавшие
Днем 2 февраля русская армия атаковала Харьков. Враг ударил беспилотником по рынку
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Удар произошел по территории одного из харьковских рынков. В прокуратуре впоследствии показали кадры с места вражеской атаки. На видео можно увидеть работу экстренных служб, которые ликвидируют последствия взрыва, убирают обломки и осматривают поврежденные объекты.
Известно, что в результате обстрела пострадали торговые павильоны. Взрывная волна разбила стекло и повредила конструкции. Также повреждена стеклянная остановка общественного транспорта, автомобили.
Отмечается, что двое мужчин получили ранения. Они получают медицинскую помощь.
