Зеленский заявил, что войну нужно завершать

фото: Офис Президента Украины

Мероприятия по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и возможному результату. Войну нужно завершать

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел совещание с нашей переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч. Ожидаем встречи в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе", – отметил он.

На совещании были почти все участники переговорной команды, а именно Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Давид Арахамия также примет участие в переговорах.

Украинская делегация также будет иметь двусторонние встречи с американской стороной.

"Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", – сообщил Зеленский.

Также украинский лидер заявил, что рассчитывает на то, что американская сторона может быть и дальше решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.

Напомним, Зеленский снова заговорил о личной встрече с Путиным. По его мнению, без встречи с президентом РФ решить территориальный вопрос Украины невозможно.