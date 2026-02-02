У Харкові пасажирський автобус влетів у іномарку

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.



Попередньо, 73-річний водій автобуса KARSAN не надав перевагу в русі та врізався в автомобіль Hyundai, за кермом якого був 57-річний чоловік. Водія автобуса госпіталізували з травмами. Відомо, що на момент ДТП пасажирів у автобусі не було.

"Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку", - повідомили в поліцїі.

