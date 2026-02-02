20:57  02 февраля
02 февраля 2026, 18:07

В Тернопольской области провели занятия по арттерапии для семей военных

02 февраля 2026, 18:07
Читайте також українською мовою
фото: Защита государства. Тернополь
Тернопольский областной центр ОО «Защита Государства» традиционно провел занятия по арттерапии для семей военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Защиту государства. Тернополь.

Участники имели возможность выразить свои эмоции через творчество, уменьшить внутреннее напряжение и найти психологическую разгрузку.

"Творчество помогает отвлечься от негативных мнений и хотя бы на несколько часов отойти от повседневных тревог. На занятиях важно пообщаться с теми, кто понимает без лишних слов. Через искусство легче передать то, что скапливается внутри", – говорит художница Оксана Мартынюк.

Тернопольская областная ячейка ОО "Защита Государства" и дальше будет поддерживать семьи наших защитников, создавая простор заботы, доверия и восстановления.

В общей сложности таких творческих встреч провели почти с десяток.

"Если вы хотите стать участником наших арттерапевтических занятий, звоните по телефону: (098) 666-70-64", – напоминают в организации.

Как сообщалось, в Тернополе ветераны могут получить деньги на развитие бизнеса. Соответствующий конкурс объявил Тернопольский городской совет.

Тернопольская область Защита Государства акция фото общество
