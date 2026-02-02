Росіяни вдарили по ринку в Харкові: є постраждалі

Фото: прокуратура

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Удар стався по території одного з харківських ринків. У прокуратурі згодом показали кадри з місця ворожої атаки. На відео можна побачити роботу екстрених служб, які ліквідовують наслідки вибуху, прибирають уламки та оглядають пошкоджені об’єкти.

Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали торгові павільйони. Вибухова хвиля розбила скло та пошкодила конструкції. Також пошкоджена скляна зупинка громадського транспорту, автомобілі.

Зазначається, що двоє чоловіків дістали поранення. Вони отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі. Серед постраждалих жінки, які були на огляді.