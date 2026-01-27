13:15  27 января
В Кривом Роге женщина кастрюлей забила мать до смерти
12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
27 января 2026, 12:45

Десятки тысяч "зелеными" за диагноз: в Одесской области разоблачили медиков, которые торговали справками для ухилянцев

27 января 2026, 12:45
Иллюстративное фото
Правоохранители разоблачили схему уклонения от призыва, которую разработали двое одесских медиков. Они помогали оформлять фиктивную инвалидность

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что медики помогали мужчинам призывного возраста оформлять фиктивные инвалидности, чтобы те могли свободно передвигаться или по желанию даже уехать за границу. Отмечается, что за двоих мужчин они получили в общей сложности 21 000 долларов взяток.

В пакет услуг входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решения уполномоченными лицами для получения необходимых групп инвалидности.

Правоохранители сообщили медикам о подозрении. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в почти 3 млн грн каждому.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

27 января 2026
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Покровском направлении
27 января 2026, 15:30
Шпионские камеры и наушники: как на Буковине "сдавали" водительские экзамены за $1500
27 января 2026, 15:14
Во Львовской области похоронили народного депутата Ореста Саламаху, погибшего в ДТП
27 января 2026, 14:58
На Запорожье российский дрон прицельно ударил по авто офицера-спасателя
27 января 2026, 14:41
В Одессе после российской атаки двое погибших: тела вытащили из-под завалов
27 января 2026, 14:29
В Полтавской области водитель иномарки сбил ребенка
27 января 2026, 14:20
В Ровно водитель в нетрезвом виде сбил подростка – получил 2 года лишения свободы
27 января 2026, 13:42
В Одесской области пограничники изъяли коллекцию старинных монет, которые женщина везла в Румынию
27 января 2026, 13:34
В случае проблем с водой на Троещине будем делать туалеты "как в деревне" – Бахматов
27 января 2026, 13:25
В Кривом Роге женщина кастрюлей забила мать до смерти
27 января 2026, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
