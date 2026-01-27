Иллюстративное фото

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что медики помогали мужчинам призывного возраста оформлять фиктивные инвалидности, чтобы те могли свободно передвигаться или по желанию даже уехать за границу. Отмечается, что за двоих мужчин они получили в общей сложности 21 000 долларов взяток.

В пакет услуг входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решения уполномоченными лицами для получения необходимых групп инвалидности.

Правоохранители сообщили медикам о подозрении. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в почти 3 млн грн каждому.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.