На Полтавщине судили за уклонение от мобилизации мужчины, получившего повестку к бронированию

Чутовский районный суд Полтавской области 21 января 2026 вынес приговор в уголовном производстве по уклонению от мобилизации. Стало известно, какое наказание получил мужчина

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина состоял на военном учете. Впоследствии он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. 18 июня в прошлом году он получил мобилизационное распоряжение и повестку. Однако в установленное время мужчина не явился в пункт сбора и отказался от прохождения военной службы.

На суде мужчина признал свою вину. Он признался, что не пришел, потому что испугался. При этом уже позже, в ноябре прошлого года, он получил бронирование.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Вместе с тем, с учетом искреннего раскаяния, признания вины, положительной характеристики и семейных обстоятельств, суд уволил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

