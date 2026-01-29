12:55  29 січня
29 січня 2026, 13:15

2 тисячі "зелених" за вплив на ТЦК: у Харкові викрили ділка, який вигадав заробіток на ухилянтах

29 січня 2026, 13:15
Ілюстративне фото
У Харкові будуть судити чоловіка, який запропонував знайомому "допомогу" в ухиленні від мобілізації. Стало відомо, що тепер йому може загрожувати

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Восени минулого року харків'янин запропонував другу "допомогу" в ухиленні від мобілізації. Він обіцяв, що зможе вплинути на посадовців одного з районних ТЦК, щоб того зняли з розшуку. "Послугу" він оцінив у 2 тисячі доларів.

Під час наступної зустрічі ділок отримав гроші. Коли він дізнався, що його розшукують, почав ховатися від слідства. Пізніше правоохоронці затримали його, а він визнав провину.

Тепер ділку загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

ухилення від мобілізації прокуратура Харківська область
