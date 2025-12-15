11:22  15 грудня
15 грудня 2025, 09:58

З Куп'янська евакуювали 14 людей, серед них – троє дітей

15 грудня 2025, 09:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 13 грудня, СБУ та військові евакуювали з Куп'янська 14 мешканців, із них 3 – неповнолітні

Про це інфомує "Думка" із посиланням на начальникв Куп'янської РВА Андрія Канашевича, передає RegioNews.

Він уточнив, що серед врятованих було троє неповнолітніх, включаючи 2-річну дитину.

Усіх евакуйованих доставили до Харкова.

Довідка: Куп'янськ – місто в Україні, адміністративний центр Куп’янського району Харківської області, розташоване на березі річки Оскіл, за приблизно 40 км від кордону з Росією.

До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році населення Куп'янська становило понад 25 000-27 000 осіб. Через війну та активні бойові дії місто зазнало масштабних руйнувань, а чисельність мешканців значно скоротилась через евакуацію та обстріли.

Місто багаторазово переходило під контроль різних сторін у війні: його окуповували російські війська, українські сили звільняли у 2022 році, але ситуація залишалася напруженою через постійні атаки.

Нагадаємо, протягом 13 грудня російські війська завдали ударів по Харкову та навколишніх районах, унаслідок чого постраждали п'ятеро мирних мешканців. Ворог наносив удари, використовуючи керовану авіацію та різні типи безпілотних літальних апаратів.

12 грудня 2025
