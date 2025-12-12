Фото: Національна поліція України

Поліція Харкова розшукує свідків ДТП, у якій 25-річна дівчина отримала тяжкі травми після наїзду автомобіля

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У Харкові поліція розшукує свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 11 грудня. Близько 18:00 на проспекті Льва Ландау, біля будинку №58, автомобіль Nissan Leaf наїхав на пішохода. В результаті наїзду 25-річна дівчина отримала тяжкі травми.

Автомобіль збив пішохода

Наразі слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП. Правоохоронці уточнюють обставини події та встановлюють усіх очевидців.

Місце ДТП на проспекті Льва Ландау

Поліція закликає свідків та осіб, які можуть надати будь-яку інформацію про аварію, звертатися за телефоном 066-23-00-745. Також можна особисто прийти до кабінету №3 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції Харківської області за адресою: вул. Миколи Хвильового, 22, м. Харків.

Інформація від свідків допоможе слідству встановити обставини ДТП та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, поблизу села Циганівка у Синельниківському районі сталася ДТП за участю легковика ВАЗ 2110 та вантажівки МАЗ – 39-річний водій залишився затиснутим у понівеченому салоні після зіткнення.