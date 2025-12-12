17:43  12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
15:11  12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 19:09

Поліція розшукує свідків ДТП у Харкові, де внаслідок ДТП тяжко травмована 25-річна дівчина

12 грудня 2025, 19:09
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліція Харкова розшукує свідків ДТП, у якій 25-річна дівчина отримала тяжкі травми після наїзду автомобіля

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У Харкові поліція розшукує свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 11 грудня. Близько 18:00 на проспекті Льва Ландау, біля будинку №58, автомобіль Nissan Leaf наїхав на пішохода. В результаті наїзду 25-річна дівчина отримала тяжкі травми.

Автомобіль збив пішохода

Наразі слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП. Правоохоронці уточнюють обставини події та встановлюють усіх очевидців.

Місце ДТП на проспекті Льва Ландау

Поліція закликає свідків та осіб, які можуть надати будь-яку інформацію про аварію, звертатися за телефоном 066-23-00-745. Також можна особисто прийти до кабінету №3 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції Харківської області за адресою: вул. Миколи Хвильового, 22, м. Харків.

Інформація від свідків допоможе слідству встановити обставини ДТП та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, поблизу села Циганівка у Синельниківському районі сталася ДТП за участю легковика ВАЗ 2110 та вантажівки МАЗ – 39-річний водій залишився затиснутим у понівеченому салоні після зіткнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків ДТП наїзд пішохід травма розшук свідки
У Чернівцях водій збив неповнолітніх
12 грудня 2025, 16:55
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
На Рівненщині водій на смерть збив чоловіка: лікарі боролись за його життя
12 грудня 2025, 13:35
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Ведучий Холостяка Григорій Решетнік відверто розповів про кризу в шлюбі
12 грудня 2025, 21:50
Холостяк Тарас Цимбалюк зізнався, що на побачення на проєкті йому ходити "напряжно"
12 грудня 2025, 21:30
Україна наростила експорт агропродукції: які показники лише за один місяць
12 грудня 2025, 21:15
В Україні змінились ціни на молочні продукти: які зараз цінники в супермаркетах
12 грудня 2025, 20:50
На Черкащині чоловік відрубав голову знайомому через марення про "російського окупанта"
12 грудня 2025, 20:40
"Так не вийде": відома продюсерка пояснила, чому в Потапа та Каменських за кордоном нічого не виходить
12 грудня 2025, 20:30
Співак Степан Гіга помер у лікарні - ЗМІ
12 грудня 2025, 20:25
У Києві аніматор в поліцейській формі затримав Санту в клубі під час шоу: тепер йому світить штраф 34 000 грн
12 грудня 2025, 20:24
На Рівненщині водій збив 14-річного хлопця та втік з місця події
12 грудня 2025, 20:07
Міністра армії США відсторонили від переговорів щодо України, – The Telegraph
12 грудня 2025, 19:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »