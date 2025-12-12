Спалив кохану живцем: на Харківщині отримав вирок чоловік, який жорстоко вбив співмешканку

Фото: прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Трагедія сталась в селі Башилівка в грудні минулого року. Вдома чоловік посварився зі своєю співмешканкою. У п'яному стані чоловік схопив пляшку з бензином і вилив його на одяг жінки, після чого — підпалив.

Спочатку загорівся одяг жінки, а згодом сталась пожежа у будинку. Потерпілу госпіталізували в тяжкому стані. Від отриманих опіків жінка померла. Правоохоронці затримали чоловіка.

Суд врахував, що чоловік намагався погасити полум'я, врятувати жінку та викликав на допомогу сусідів. Йому призначили покарання у виді 12 років позбавлення волі.

