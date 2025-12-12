Сили оборони пішли в контратаку і оточили російські підрозділи у Куп’янську

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це командувач 2 Корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський повідомив у коментарі "Українській правді".

За його словами, командування поставило завдання зайти в місто і зачистити його від росіян.

"Ми працювали одразу по 2-3 напрямках, відрізаючи їхню логістику. Сьогодні можемо говорити, що росіяни у місті повністю відрізані. Вони довго не могли зрозуміти, що відбувається. Але зараз знають, що вони оточені", – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про звільнення сіл Кіндрашівка та Радьківка, а також зачищення від ворога кількох десятків будинків на півночі самого Куп'янську.

Нагадаємо, наприкінці листопада Сирський повідомляв, що українські підрозділи продовжують утримувати рубежі Куп’янському напрямку, а російське керівництво бреше про свої успіхи на цій ділянці фронту.