Сили оборони пішли в контратаку і оточили російські підрозділи у Куп’янську
Українські підрозділи здійснили успішну контратаку під Куп'янськом Харківської області й оточили росіян
Як передає RegioNews, про це командувач 2 Корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський повідомив у коментарі "Українській правді".
За його словами, командування поставило завдання зайти в місто і зачистити його від росіян.
"Ми працювали одразу по 2-3 напрямках, відрізаючи їхню логістику. Сьогодні можемо говорити, що росіяни у місті повністю відрізані. Вони довго не могли зрозуміти, що відбувається. Але зараз знають, що вони оточені", – йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про звільнення сіл Кіндрашівка та Радьківка, а також зачищення від ворога кількох десятків будинків на півночі самого Куп'янську.
Нагадаємо, наприкінці листопада Сирський повідомляв, що українські підрозділи продовжують утримувати рубежі Куп’янському напрямку, а російське керівництво бреше про свої успіхи на цій ділянці фронту.