22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 20:33

У Харкові затримали мародерів, які викрали майно постраждалих від обстрілів

08 грудня 2025, 20:33
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліція Харкова викрила двох чоловіків, які під час комендантської години викрадали майно з квартир, постраждалих від обстрілів

Про це повідомляє Департамент карного розшуку, передає RegioNews.

Оперативники поліції Харкова викрили двох чоловіків, які здійснювали мародерські крадіжки у квартирах постраждалих від обстрілів мешканців міста. Про зникнення цінних речей правоохоронці дізналися від місцевих жителів, які повідомляли про втрату меблів, техніки та іншого майна.

Мародери в Харкові викрали меблі та техніку

Незважаючи на пошкоджену інфраструктуру та не працюючі камери спостереження у районах, постраждалих від атак, поліцейські встановили і відстежили осіб, причетних до злочинів. Мародерами виявилися двоє чоловіків віком 49 та 54 роки. Вони під час комендантської години на автівці під’їжджали до найменш зруйнованих будинків, зламували двері і викрадали все, що мало цінність: меблі, побутову та оргтехніку, сантехніку та секційні батареї.

Речові докази вилучені під час обшуків

Викрадене майно чоловіки перевозили до власного житла та гаражів, а потім продавали через Інтернет. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують їхню причетність до крадіжок.

Затриманим загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Слідчі продовжують перевіряти можливу участь чоловіків у аналогічних злочинах на території Харкова.

Раніше повідомлялося, на Нікопольщині двох чоловіків затримали за крадіжку горщиків з хризантемами з 22 могил загиблих захисників України – злочин, який вразив своїм цинізмом навіть досвідчених правоохоронців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка обстріли затримання Харків техніка мародерство
Ворог завдав удару по райцентру та громадах Нікопольщини: постраждали 67-річний чоловік та 61-річна жінка
08 грудня 2025, 18:42
На Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі
08 грудня 2025, 12:55
Російський удар по Охтирці: тривають аварійні роботи
08 грудня 2025, 11:13
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні перевірять усі дитячі будинки
08 грудня 2025, 23:15
Росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ
08 грудня 2025, 22:59
Куди поїхати на Новорічні свята в Україні: найкращі напрямки, окрім Карпат
08 грудня 2025, 22:59
РФ завдала масованого удару по Сумах: у місті відсутнє електропостачання
08 грудня 2025, 22:36
Гаранта Конституції немає
08 грудня 2025, 22:26
Працівниця київського фунікулера створює різдвяний настрій пасажирам - відео
08 грудня 2025, 22:16
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
08 грудня 2025, 22:03
Хотіла купити інвертор: аферисти вкрали у жительки Буковини десятки тисяч гривень
08 грудня 2025, 21:55
В Лос-Анджелесі оголосили номінантів 83-ї премії "Золотий глобус"
08 грудня 2025, 21:45
ВАКС призначив заставу для помічника нардепки Скороход: яка сума
08 грудня 2025, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »