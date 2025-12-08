У Харкові затримали мародерів, які викрали майно постраждалих від обстрілів
Поліція Харкова викрила двох чоловіків, які під час комендантської години викрадали майно з квартир, постраждалих від обстрілів
Про це повідомляє Департамент карного розшуку, передає RegioNews.
Оперативники поліції Харкова викрили двох чоловіків, які здійснювали мародерські крадіжки у квартирах постраждалих від обстрілів мешканців міста. Про зникнення цінних речей правоохоронці дізналися від місцевих жителів, які повідомляли про втрату меблів, техніки та іншого майна.
Незважаючи на пошкоджену інфраструктуру та не працюючі камери спостереження у районах, постраждалих від атак, поліцейські встановили і відстежили осіб, причетних до злочинів. Мародерами виявилися двоє чоловіків віком 49 та 54 роки. Вони під час комендантської години на автівці під’їжджали до найменш зруйнованих будинків, зламували двері і викрадали все, що мало цінність: меблі, побутову та оргтехніку, сантехніку та секційні батареї.
Викрадене майно чоловіки перевозили до власного житла та гаражів, а потім продавали через Інтернет. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують їхню причетність до крадіжок.
Затриманим загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Слідчі продовжують перевіряти можливу участь чоловіків у аналогічних злочинах на території Харкова.
Раніше повідомлялося, на Нікопольщині двох чоловіків затримали за крадіжку горщиків з хризантемами з 22 могил загиблих захисників України – злочин, який вразив своїм цинізмом навіть досвідчених правоохоронців.