Фото: Національна поліція України

Поліція Харкова викрила двох чоловіків, які під час комендантської години викрадали майно з квартир, постраждалих від обстрілів

Про це повідомляє Департамент карного розшуку, передає RegioNews.

Оперативники поліції Харкова викрили двох чоловіків, які здійснювали мародерські крадіжки у квартирах постраждалих від обстрілів мешканців міста. Про зникнення цінних речей правоохоронці дізналися від місцевих жителів, які повідомляли про втрату меблів, техніки та іншого майна.

Мародери в Харкові викрали меблі та техніку

Незважаючи на пошкоджену інфраструктуру та не працюючі камери спостереження у районах, постраждалих від атак, поліцейські встановили і відстежили осіб, причетних до злочинів. Мародерами виявилися двоє чоловіків віком 49 та 54 роки. Вони під час комендантської години на автівці під’їжджали до найменш зруйнованих будинків, зламували двері і викрадали все, що мало цінність: меблі, побутову та оргтехніку, сантехніку та секційні батареї.

Речові докази вилучені під час обшуків

Викрадене майно чоловіки перевозили до власного житла та гаражів, а потім продавали через Інтернет. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують їхню причетність до крадіжок.

Затриманим загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Слідчі продовжують перевіряти можливу участь чоловіків у аналогічних злочинах на території Харкова.

Раніше повідомлялося, на Нікопольщині двох чоловіків затримали за крадіжку горщиків з хризантемами з 22 могил загиблих захисників України – злочин, який вразив своїм цинізмом навіть досвідчених правоохоронців.