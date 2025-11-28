Фото: Национальная полиция Украины

Полиция Марганца оперативно задержала двух мужчин за кражу из могил погибших защитников Украины

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Марганце правоохранители задержали двух местных жителей, обворовавших могилы погибших защитников Украины. Инцидент произошел на местном кладбище, где злоумышленники похитили горшки с хризантемами, установленными на могилах воинов.

Сообщения о краже поступили в полицию 16 октября от родственников погибших. Они сообщили, что пострадали 22 могилы. Благодаря быстрой реакции сотрудников отдела №1 Никопольского районного управления полиции подозреваемых задержали уже на следующий день. Украденные предметы вернули семьям погибших.

Мужчинам сообщено о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уголовную ответственность за кражу в особо крупном размере или с особым цинизмом. Родственники погибших выразили благодарность полиции за оперативные действия и профессиональный подход, отметив, что оперативное реагирование правоохранителей помогло вернуть покой для семей.

Полиция Никопольщины отмечает важность соблюдения закона и уважения памяти погибших.

